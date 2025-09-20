Российский инвестор поможет развитию санатория «Дзау»

Около 2 млрд рублей вложит российский инвестор в создание санаторно-курортного комплекса на базе разрушенного санатория "Дзау" в Южной Осетии. Об этом сообщил президент Международного общественно-делового центра "Дом БРИКС", член Общественной палаты города Москвы Сергей Ладочкин в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

«Сумма проекта около 2 млрд рублей. С учетом того, что территория очень большая, почти 10 га, то первый этап составит 200 млн. Это то, что мы вложим, чтобы очистить лес, там есть парковая территория, нужно сделать демонтаж старых строений, которые есть, нужно сделать экспертизу строений», — сказал Ладочкин.

Как рассказал спикер, проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства в течение нескольких лет.

«Он [санаторно-курортный комплекс] будет этапами строиться. В первые два года мы хотим сделать основное здание, воссоздать те строения деревянные, которые полуразрушенные, там уже сделать музей. И уже начать показывать и разрабатывать дальше генеральный план развития территории, я думаю, что за 3,5-4 года мы должны все закончить полностью», — добавил Ладочкин.

По его словам, пропускная способность комплекса по итогам реализации проекта достигнет 3 тыс. человек.

«Очень красивое место, рядом речка, и хочется, конечно, полностью ее расчистить, привести в порядок. Построить беседки, малоэтажное строительство сделать, чтобы около 3 тыс. людей единовременно могли там отдыхать», — заключил Ладочкин.

Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в мероприятии принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, делегация Абхазии, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

