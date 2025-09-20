Подмосковные отели объявили цены на Новый год

Подмосковные отели начали объявлять цены на Новый год. У самых раскрученных гостиниц – длинные листы ожидания. По словам представителя комплекса Les Art Resort 4*, гости интересовались заездами на январские каникулы еще в августе: «К моменту открытия продаж 15 сентября у отеля уже сформировался список желающих, состоящий в основном из постоянных клиентов».

«Рост спроса на новогодние туры мы наблюдаем с первой недели сентября», – подтвердила коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина. По ее данным, окно бронирования на период праздников открывается за 4 месяца.

Основная причина ранней активности – желание туристов заказать проживание по более низкому прайсу. Как отметили в «Русских сезонах», до 45% гостей рассматривают раннее бронирование как способ сэкономить.

Большинство подмосковных отелей предлагают на новогодние праздники короткие пакетные туры с фиксированными датами заезда. Раздельно приобрести проживание, билеты на концерт или другие услуги туристы не смогут.

Например, в Les Art Resort доступен четырехдневный тур с 30 декабря. Стоимость с проживанием в стандартном номере составляет 225 тыс. руб. на двоих, в делюкс сьюте – 292 тыс., в таунхаусе – 520 тыс. В тариф включены банкет и развлекательная программа.

В комплексе «Пересвет. Русские сезоны» праздничный заезд заявлен также с 30-го числа, но на 5 дней. С размещением в стандарте «комфорт отеля» он обойдется в 195 тыс. руб. на двоих, в джуниор сьюте – в 320 тыс., в семейном – 400. Гостей ждет выступление группы «Комбинация», ледовое шоу, анимация для детей и взрослых, новогодний банкет.

«Фореста Фестиваль Парк» 4* предлагает 3-дневный пакет с заселением 31 декабря за 120 тыс. руб. на двоих, в тариф входит банкет с шоу-программой. В комплексе «Яхонты Ногинск» 4* можно отдохнуть 4 дня начиная с 30-го, за 90 тыс. руб., если выбрать номер стандарт, и за 143 тыс. в именном люксе. В стоимость включен полный пансион и посещение аквацентра. При этом информации о новогоднем ужине на сайте гостиницы пока нет.

При этом некоторые загородные отели, такие как «Царьград» и «Пальмира Палас», еще не опубликовали программы и цены на новогодний период. По всей видимости, отельеры пытаются спрогнозировать свои будущие расходы, анализируют стратегию конкурентов, настроения туристов, уровень инфляции, чтобы установить сбалансированные и в то же время выгодные для себя прайсы.