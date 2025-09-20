Назван маршрут первой в России высокоскоростной магистрали

На высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург может быть 18 станций, сообщает РБК.

Проект предусматривает прокладку магистрали по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям. Он разбит на девять этапов, включая нулевой в Санкт-Петербурге и пригороде и заключительный Москва-Алабушево.

Издание также опубликовало Тверь, Логовежь близ Торжка, Садва, Выползово, Валдай, Горки, Великий Новгород, Тигода, Жаровская. В Петербурге планируются станции Обухово-2 и ТПУ Южный. Поезд будет приходить на Московский вокзал.

Ожидается, что путь из Москвы в Тверь займет 39 минут, из Твери до Великого Новгорода — 1 часа 7 минут, из Великого Новгорода в Петербург — 29 минут.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будут двигаться вдвое быстрее «Сапсана» — со скоростью 400 километров в час. Преодолеть расстояние между мегаполисами получится за 2 часа 15 минут.