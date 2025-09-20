Сотрудник аэропорта Внуково получил штраф в полмиллиона рублей

Суд обязал сотрудника аэропорта Внуково выплатить 655 тыс. руб. за систематическое злоупотребление доступом в бизнес-залы. Работник аэропорта в течение 5 месяцев 364 раза воспользовался услугой посещения залов повышенной комфортности, нарушив условия договора с банком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

© РИА Новости

Мужчина оформил банковский продукт, который предоставлял неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов при условии предъявления кода и посадочного талона или билета. Однако анализ активности пассажира показал, что сервис использовался слишком часто: 5 раз в Шереметьево, по одному разу в Домодедово и аэропорту Сочи, а остальные случаи – во Внуково.

Банк инициировал судебное разбирательство, усмотрев в действиях клиента нарушение условий договора. Ответчик частично признал нарушения, указав, что эпизодически передавал код знакомым, но в основном лично посещал бизнес-зал во время рабочих перерывов для приема пищи.

Изначально суд первой инстанции принял объяснения сотрудника и взыскал с него лишь 12,6 тыс. руб. компенсации. Однако апелляционная и кассационная инстанции пересмотрели решение, обратив внимание на некоторые обстоятельства. Во-первых, один и тот же код использовался несколько раз в день, в том числе разными людьми. Во-вторых, проходы осуществлялись в короткие промежутки времени. В-третьих, код применялся для одновременного доступа нескольких лиц.

Судьи заключили, что такие варианты использования не могли быть результатом личного посещения ответчика и указывают на систематическую передачу доступа третьим лицам, совершавшим авиаперелеты. В результате первоначальное решение было отменено, и с сотрудника Внуково взыскали полную сумму ущерба – 655 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что проходы в бизнес-залы российских аэропортов продают на «Авито» по низким ценам.