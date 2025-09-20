В Краснодаре появилась новая достопримечательность

В краснодарском парке Галицкого состоялось техническое открытие новой локации. Об этом в субботу сообщили на официальной странице парка.

"Вливаемся в этот день, как водопад в парке облаков - мощно, ярко и с новой энергией", - сообщили в парке, уточнив, что работы еще не завершены.

Парк "Краснодар", больше известный по фамилии создателя, мецената и бизнесмена Сергея Галицкого, самое популярное место в столице южного края.

Сам парк открылся в 2017 году, а уникальный садовый ансамбль "Парк облаков" - в 2024-м.

Почти за восемь лет парк вырос с 22,7 гектара практически вдвое. Сейчас его площадь уже превышает 40 гектаров.