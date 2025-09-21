В Петергофе проходит красочное шоу фонтанов

Грандиозным праздником завершается сезон фонтанов в Петергофе. Увидеть это событие в одном из самых впечатляющих дворцово-парковых ансамблей мира приехали тысячи туристов. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы. Для гостей подготовили насыщенную программу.

За 80 лет липы на Марлинской аллее окрепли и вытянулись. А ведь нацисты оставили здесь только пни. В годы войны в парках Петергофа погибло каждое третье дерево. Летом 1945 года на аллее уже зеленели 1 050 саженцев. Аккуратно подстриженные- они сейчас как символ возрождения и одна из инсталляций фестиваля.

Визуальные образы здесь сопровождает аудиоспектакль и даже дождливая погода, кажется, тоже как часть фестивальной декорации. Струи воды сверху, снизу и кажется даже сбоку. И пусть они не играют на солнце, но всё также завораживают. Как и зеркальная стена с маскароном речного божества. Он символизирует не только силу воды, но и мощь инженерной мысли. После войны в Петергофе в первую очередь восстановили не дворцы, а фонтаны.

И вот в темноте уже подсвечен арт-объект "Скрытые в земле". Так хранители Петергофа прятали самое ценное - статуи, а после искали их как клад. Кульминация фестиваля: на Большом каскаде - мультимедийный спектакль. Героические страницы истории Петергофа и его хранителей, которые не знали слово "невозможно".

Спустя 80 лет Петергоф всё ещё не ожил окончательно. Работы продолжаются. А через месяц здесь смолкнут фонтаны, чтобы весной снова доказать - искусство бессмертно.