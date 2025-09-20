Сколько россияне потратили на отдых летом

Свыше трети (34%) опрошенных россиян потратили на летний отдых от 30 тыс. до 70 тыс. рублей в 2025 году, многие при этом путешествовали в пределах страны, говорится в исследовании сервиса "RWB исследования" объединенной компании Wildberries и Russ (текст есть у ТАСС).

"У 34% ушло от 30 до 70 тыс. рублей. <…> При этом подавляющее большинство отдыхали в России", - сказано в сообщении.

По словам экспертов, 33% опрошенных потратили на отпуск до 30 тыс. рублей на одного путешественника, еще у 24% респондентов ушло от 70 до 150 тыс. рублей, а 9% превысили эту планку. Суммы учитывают все расходы, в том числе транспортные. При этом в среднем россияне брали отпуск на две недели.

Среди самых важных для жителей России факторов при планировании отпуска были безопасность страны или региона (75%), красота местной природы (68%) и цена поездки (65%). Отзывы других туристов и рекомендации знакомых мотивировали путешественников значительно реже (35% и 24% соответственно).

Для большинства респондентов (83%) все три фактора складывались при изучении вариантов проведения отпуска в России. Самыми популярными направлениями оказались Краснодарский край (28%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%). Эти регионы возглавляют рейтинг предпочтений с большим отрывом. Например, на Алтае этим летом отдыхали 5% опрошенных, в Татарстане - 4%, в Калининградской области - 3%, а в Карелии - 2%. При этом чуть больше половины (56%) респондентов не смогли уехать из своего региона из-за нехватки финансов.

За границей летом 2025 отдыхали 17% опрошенных, из них большинство выбрали Турцию (21%), Абхазию (18%) и Египет (11%). Среди других популярных зарубежных направлений оказались Белоруссия (7%), Грузия (5%), Казахстан (3%) и Узбекистан (2%).

Об опросе

Опрос проводился в августе 2025 года сервисом "RWB исследования" среди пользователей платформы WB Travel. В нем приняли участие 1 894 жителя России в возрасте от 18 лет.