Стало известно, куда отправятся родители со своими детьми в октябре и ноябре

В октябре и ноябре нижегородские семьи будут отдыхать в Москве и Краснодарском крае. Большинство из них остановится в апартаментах. Такие данные редакции pravda-nn.ru предоставил сервис онлайн-бронирований Островок. Этой осенью самыми востребованными внутрироссийскими направлениями для отдыха у нижегородских туристов с детьми стали Москва, Краснодарский край, Татарстан, Санкт-Петербург и Калининградская область. В топ‑5 зарубежных направлений вошли Минск, Тбилиси, Ереван, Стамбул и Батуми.

На октябрь и ноябрь нижегородцы чаще всего бронируют апартаменты (41%). Также популярны гостевые дома и трехзвездочные отели (по 15%), отели без звезд (14%). В четырехзвездочных отелях остановятся 10% нижегородских туристов. Отели с 1 или 2 звездами подошли только 2% путешественников. По 1% нижегородцев будут жить в кемпингах, глэмпингах, пятизвездочных отелях и хостелах на отдыхе. Ранее на сайте pravda-nn.ru туроператоры объяснили высокие цены на отечественных курортах.