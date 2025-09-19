Кострома или Стамбул? Где провести осенние каникулы с детьми

Спрос на поездки за границу в осенние каникулы среди москвичей вырос в 2025 году на 25%, отметили аналитики. Вместе с экспертами расскажем, какие зарубежные и российские направления считаются наиболее подходящими для отдыха с детьми и во сколько обойдется поездка.

Недалеко от Москвы

Москвичи более активно планируют осенние каникулы в этом году, отдавая предпочтение как отечественным, так и зарубежным направлениям. На период с 25 октября по 4 ноября количество бронирований жилья при планировании поездок за рубеж выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются Минск, Брест, Дубай, Гродно и Ташкент.

Внутренний туризм также демонстрирует повышение спроса на 5%. Значительно увеличилось количество бронирований в Подмосковье (+41%), Ярославской области (+34%), Санкт-Петербурге (+13%) и Ставропольском крае (+10%).

Среди российских направлений лидерами стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская область, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, а также Ярославская, Владимирская, Нижегородская и Тульская области.

Эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов рассказал Москве 24, что для семейного отдыха на каникулах отлично подходят небольшие поездки на несколько дней недалеко от Москвы. В первую очередь это Суздаль: в последнее время город активно развивается, а также там проходит много музыкальных и гастрономических фестивалей.

"Путешествия по Золотому кольцу особенно интересны детям. Такие города, как Ярославль или Кострома, – прекрасные варианты для отдыха, куда можно доехать на машине (или на "Ласточке" в Кострому)", – отметил эксперт.

«Кострома – город, где Островский писал "Бесприданницу", здесь же снимали фильм по произведению. Также это место считается родиной Снегурочки: здесь есть ее музей, который может быть интересен детям», — Арсений Аредов, эксперт в сфере развития туризма в России.

С исторической точки зрения будет любопытно заглянуть в Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, где Михаил Романов был призван на царство – это место считается "колыбелью" туризма для изучения династии русских царей.

"Также в Костроме красивая архитектура: хорошо сохранились торговые ряды, где можно устроить рыночный шопинг. Например, купить валенки, корзинки и другие изделия", – поделился эксперт.

Он добавил, что в городе есть рестораны всероссийского уровня, где можно попробовать местные блюда, например, костромские щи.

"Также можно посетить Плес, который относится к премиум-туризму. Здесь прекрасные рестораны, отели, живописные виды и музей Левитана. Особенно красиво там золотой осенью", – рассказал эксперт.

«Если хочется более городского отдыха, можно провести время в Нижнем Новгороде. До него легко добраться по платной трассе или на "Ласточке". Тут удастся полюбоваться видами на Волгу, закатами (Нижний считается их столицей) и посетить интересные места, включая музей истории "ГАЗ"», — Арсений Аредов, эксперт в сфере развития туризма в России.

Стоимость таких поездок для семьи из трех человек зависит по большей части от категории выбранных отелей. Средняя цена составит около 5–7 тысяч рублей за ночь, а в целом семейный отдых на 4–5 дней обойдется минимум в 50 тысяч, включая питание и экскурсии. Также цена может скорректироваться в зависимости от выбранного транспорта для поездки, добавил Аредов.

Отдых за рубежом

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала Москве 24, что для осенних каникул можно рассмотреть и зарубежные направления, например Турцию. На курортах в это время года часто сохраняется хорошая погода, иногда она позволяет купаться до середины ноября.

"Если не ограничиваться пляжным отдыхом, в Турции можно посетить Каппадокию или Стамбул – там будет интересно и детям, и взрослым. В Стамбуле множество музеев, а в Каппадокии особая атмосфера и богатая история", – поделилась эксперт.

Она добавила, что в таком случае тур на семью из трех человек на 4 дня обойдется примерно в 150–200 тысяч рублей с перелетом (при выборе одного из перечисленных направлений). Неделя на турецком пляжном курорте с хорошим отелем и системой "все включено" будет стоить около 200–250 тысяч, но летом цены значительно выше.

«При этом на курорте можно совместить отдых с экскурсиями: практически в каждом регионе Турции есть исторические центры, древние амфитеатры, музеи и красивые набережные с возможностью прокатиться на корабле. Детям такая программа обычно очень нравится», — Наталия Ансталь, Руководитель турфирмы и тревел-блогер.

Если рассматривать другие направления, можно поехать в Египет: осенью там комфортная температура для отдыха и экскурсий. С детьми получится посетить пирамиды или отправиться в круиз по Нилу. Можно отдать предпочтение также ОАЭ, где тоже много интересного для школьников: цветочный сад Миракл, музей Лувр Абу-Даби и множество других мест.

"Если дети уже взрослые и не боятся долгих перелетов, советую отправиться в Азию. Например, на Шри-Ланку – поездка на семью обойдется примерно в 300 тысяч рублей на неделю. Там можно посетить буддийские храмы, старые города, чайные плантации, водопады и знаменитую скалу Сигирию", – посоветовала эксперт.

Также можно отправиться в Узбекистан, где проходит биеннале современного искусства, порекомендовал, в свою очередь, Арсений Аредов. Там можно посетить Бухару, Самарканд, Ташкент, которые входят во многие туры примерно на 5–8 дней. Минимальная стоимость без учета перелета – около 120 тысяч рублей, заключил эксперт.