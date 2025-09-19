«Уральские авиалинии» отказались вернуть деньги за билет заболевшей пассажирке

Екатеринбурженка купила билет на рейс из Екатеринбурга в Москву, однако накануне вылета девушке стало плохо, пришлось вызвать медиков на дом. О своей ситуации девушка рассказала порталу E1.ru.

По ее словам, после осмотра доктор сообщил, что путешествие придется отложить. Позднее в больнице екатеринбурженке выдали заключение с противопоказаниями к полетам. Пассажирка тут же уведомила перевозчика о непредвиденных обстоятельствах, приложив полученный документ.

Однако в авиакомпании ответили, что необходима справка установленного образца, которую она пока не предоставила. Возмущенная Ульяна обратилась в транспортную прокуратуру и ведомство встало на ее сторону.

«Несмотря на соблюдение требований перевозчика к документам, подлежащим предоставлению в связи с болезнью пассажира, возврат денежных средств Вам не [был] произведен, что является нарушением требований воздушного законодательства. В целях устранения выявленных нарушений генеральному директору АК „Уральские авиалинии“ внесено представление об устранении нарушений», — говорилось в письме от Уральской транспортной прокуратуры.

Стоит отметить, что согласно п. 227 Федеральных авиационных правил авиакомпания вправе самостоятельно устанавливать перечень документов, подтверждающих болезнь пассажира. И заключение к ним действительно не относится. Нужна именно справка – с диагнозом или указанием, по какой причине полеты противопоказаны.

Требования авиакомпании абсолютно законны и без корректно оформленной бумаги «Уральские авиалинии» не обязаны возвращать деньги за билет.