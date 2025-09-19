Из-за мазута на поездах в Анапу приехало меньше туристов

Тем, кто пытается подсчитать, на сколько меньше туристов приняла в этом году Анапа, может помочь статистика РЖД. По их данным, вокзал курорта за 8 месяцев этого года принял вдвое меньше пассажиров, чем годом ранее. Итоги пассажиропотока на южном направлении опубликованы в традиционном рейтинге Северо-Кавказской железной дороги.

За восемь месяцев этого года вокзал на курорте обслужил лишь 743 тыс. пассажиров. По этому показателю Анапа выпала из десятки. Хотя ранее занимала стабильное пятое место. Для сравнения в 2024 году здесь было 1,4 млн, в 2023 году - 1,3 млн. Как оценивает РЖД, в целом на направлении Черноморского побережья перевозки снизились на 15% к 2024 году из-за введённых ограничений на пляжах Анапы и Таманского полуострова.

Несмотря на снижение пассажиропотока, в этом году три поезда в Анапу стали двухэтажными. Перевозчик, как и планировал ранней весной, поставил более вместительные вагоны в поездах №156/155 Москва – Анапа, №152/151 Москва – Анапа, №271/272 Самара – Анапа. Составы с отправлением из столицы продолжают ходить и по сей день. Например, завтра в них без малого четыре сотни свободных мест.

Ранее TourDom.ru писал, что в попытках выехать до конца лета с юга туристы вспомнили про Анапу. Все билеты из Сочи на поезда в Москву и Питер раскуплены. В то время как на курорте, где из-за мазута сезон оказался несезоном, никто составы не отменял, а вот поток отдыхающих заметно сократился.