Владикавказу выделили бюджет на создание туристического кода города

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Владикавказу выделено 37 миллионов рублей в виде субсидии. Финансирование предоставлено Министерством экономического развития Северной Осетии для реализации мероприятий по созданию туристического кода в исторической части города.

Данный проект, разработанный Проектным офисом Владикавказа, направлен на преобразование и улучшение городской среды в пределах туристического центра. В частности, запланирована установка системы освещения в ретро-стиле на нечетной стороне проспекта Мира, от улицы Джанаева до улицы Кирова. Новые фонари будут гармонично сочетаться с ранее установленными, соответствуя единой стилистике проспекта. Также предусмотрена архитектурная подсветка более чем 30 исторических зданий, расположенных на проспекте. Все работы по освещению будут согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия республики и владельцами зданий.

Помимо этого, планируется обновление арт-объекта «Карта города Владикавказа», расположенного на площади Штыба, о чем сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов в своем Telegram-канале.

