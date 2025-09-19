Иностранным туристам предложили оформлять документы «по улыбке»

Паспортный контроль иностранцев в российских аэропортах не всегда проходит быстро и безболезненно, долго приходится ждать в том числе и туристам.

«По 3 с половиной часа стоят, особенно же сложная ситуация, когда прибывает много рейсов из СНГ», – рассказал один из собеседников редакции, который недавно столкнулся с большим ажиотажем в Домодедово.

Можно предположить, что увеличение времени процедур оформления связано с изменениями в миграционном законодательстве. Напомним, с 30 июня иностранные граждане, въезжающие в РФ из стран с безвизовыми соглашениями, за 72 часа до пересечения границы должны зарегистрироваться на «Госуслугах RuID» и оформить QR-код для предъявления на погранконтроле. К туристам из дальнего зарубежья это не относится, однако увеличение времени проверок могло коснуться и их.

По словам руководителя туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, есть несколько разных типов государств и к их гражданам разное отношение на погранконтроле – к приезжим из так называемых миграционно опасных стран пограничники проявляют особое внимание. Но этот список, по мнению эксперта, не мешало бы пересмотреть, в частности исключить из него граждан Египта, Марокко и Вьетнама.

«Но самая главная проблема в том, что туристы должны предъявлять пограничникам листочек с распечаткой “электронной визы”. Это какой-то каменный век», – отметил Сергей Войтович. При этом РСТ предложил уникальный проект – мобильное приложение Visit Russia, где включены биометрические данные туриста и проход может осуществляться через QR-код или вообще как в московском метро – «по улыбке». «Это решит проблему очередей на погранконтроле», – уверен собеседник TourDom.ru.

Ранее мы написали, что российский турбизнес обеспокоен новым порядком въезда для безвизовых иностранцев. Туроператоры призвали ориентироваться на опыт других стран.