Сколько российских гостиниц лишились права принимать туристов

4216 российских гостиниц фактически лишились возможности продавать размещение из-за того, что не прошли до 1 сентября обязательную самооценку. Такие цифры привели на заседании Совета по классификации при Минэкономразвития РФ.

Проштрафившиеся объекты размещения остались без «звезд». Им запрещено выставлять предложения как через онлайн-агрегаторы, так и на своих сайтах.

Обязательная самооценка «звездности» гостиницами, базами отдыха, глэмпингами, кемпингами введена еще в начале года. Для этого Росаккредитацией был создан Единый реестр классифицированных средств размещения. Пройти самооценку и включиться в реестр полагалось до 1 марта. К тем, кто не успеет завершить процедуру, обещалось не применять санкций в течение полугода, до 1 сентября. По факту к началу весны в реестре числилось лишь 15% от существующих объектов размещения. К середине августа таковых стало уже 50% от общего количества подлежащих самооценке (26,8 тыс.), но, как видим, почти 20% после 1 сентября так и остались «за бортом». Помимо запрета продавать номера, им теперь грозят еще и штрафы – до 450 тыс. руб. для юрлиц.

Сложности с самооценкой возникают, как правило, у глэмпингов и кемпингов. Причины – проблемы с документами на землю, отсутствие адреса объекта в Федеральной информационной адресной системе, порой бывает и путаница с собственниками.

Как пояснил на заседании в Минэке директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, если средства размещения все же включатся в реестр Росаккредитации, им снова разрешат продавать номера. Синхронизация данных между реестром и системами туристических онлайн-агрегаторов займет от 2 до 8 часов.

Ранее мы писали, что после введения обязательной аттестации гидов и инструкторов проводников острый дефицит таких специалистов наблюдается в Карелии.