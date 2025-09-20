В Удмуртии появился новый туристический маршрут

«Роснефть» и министерство по туризму Удмуртской республики представили новый маршрут «В Игру на выходные», проходящий от Ижевска до Игры, сообщает пресс-служба компании.

© Газета.Ru

Протяженность нового маршрута составляет 120 км. В компании отметили, что туристический маршрут проходит через АЗС «Башнефть», чтобы автомобилисты смогли заправиться и поесть.

Маршрут стартует от стелы «Навеки с Россией» в Ижевске и проходит через Государственный зоопарк Удмуртии, село Чутырь, Центр удмуртской культуры в деревне Сундур, деревню Бачкеево, «Чайный домик на Сибирском тракте», Игринский краеведческий музей и другие достопримечательности республики.

Финал маршрута находится в Музее исчезнувших деревень в Сепе.