В некоторых регионах России число иностранных туристов растет в бархатный сезон

В этом году в бархатный сезон в некоторых российских регионах отмечается рост числа иностранных гостей. Так, по 3% от всех поездок иностранцев в этот период приходится на Сочи и Краснодар.

В Сочи число туристов из-за рубежа увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, пишут «Краснодарские известия» со ссылкой на исследование сервиса «Туту».

Этой осенью в Россию чаще всего приезжают путешественники из Казахстана, Белоруссии и Китая. Доля поездок из КНР составила 8%, а турпоток из этой страны вырос на 33%.

По мнению члена совета директоров сервиса Игоря Сивца, в бархатный сезон стоит ожидать больше туристов из Армении и Казахстана, прирост может составить 14—15%.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН дал советы по поиску качественного турагентства.