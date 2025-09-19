Туристы раскрыли три обидных прозвища, которыми их называют на юге России
Туристы, отдыхающие в Сочи и других городах Черноморского побережья, рассказали, что местные жители называют некоторых из них «бздыхами». Это слово означает приезжих, которые уверены, что им все дозволено, либо любителей загореть до красноты.
Второе обидное прозвище звучит как «доширачник» — так называют туристов, которые не приносят доходов региону, в который они приехали. В большинстве случаев такие туристы привозят всю еду с собой в целях экономии.
Еще одним прозвищем, которое задевает туристов, стало слово «понаех». Так стали называть людей, которые переехали на юг страны из других регионов. Сначала им нравится говорят, а потом такие граждане начинают жаловаться на низкий уровень зарплат, пробки и ритм жизни, передает журнал «Вокруг света».
