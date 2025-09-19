Обязательная аттестация выкосила экскурсоводов в Карелии

Туризму в Карелии мешает развиваться нехватка экскурсоводов, инструкторов-проводников и прочих узких специалистов, оказывающих услуги отдыхающим – во время сплавов, горных прогулок и так далее. По словам руководителя туроператора «Константа-тревел» Евгения Куликова, после введения обязательной аттестации для гидов их число уменьшилось примерно в 2 раза:

«Дефицит экскурсоводов колоссальный. И проблема не только в них. Не хватает также егерей, специалистов по скалолазанию, рафтингу, в целом инструкторов по активному отдыху. А все эти услуги востребованы туристами».

Все относительно хорошо только с однодневными пешеходными экскурсиями – например, по Петрозаводску. Как рассказал представитель одной из принимающих компаний, этим занимаются в основном пенсионеры, у которых много времени. При этом в Карелии очень востребованы туры на несколько дней с посещением разных достопримечательностей, которые разбросаны друг от друга на приличное расстояние – и найти молодого человека на автомобиле с аккредитацией довольно проблематично. При этом некоторые водители, которые раньше работали в паре с гидом, теперь возят туристов в одиночку, совмещая сразу несколько функций – гида, продавца сувениров и, разумеется, водителя. Об этом корреспонденту TourDom.ru рассказал один из таких специалистов.

В прежние годы во время бурного летнего сезона дефицит персонала компенсировали студенты из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. «Паслись раньше все лето, зарабатывали хорошие деньги. Привлекали сутдентов с истфаков, с инязов – самое то для иностранных туристов, да и молодежи практика», – вспомнил один из собеседников редакции. Но после введения обязательной аттестации это стало невозможно.

Правда, власти Карелии пока к работе гидов без соответствующих документов относятся лояльно. Экскурсоводов еще не штрафуют (притом что с 6 сентября, после вступления в силу поправок в КоАП, могут), нет и проверок, хотя в некоторых регионах они начались еще весной. «Стараются не создавать лишнее давление, потому что понимают, что отрасль и так как будто между молотом и наковальней», – прокомментировал Евгений Куликов.

При этом информации о том, что надо легализоваться, стало больше, и поток тех, кто собирается пройти аккредитацию, в последнее время вырос. «Когда люди начали понимать, что могут лишиться работы, заказов от туроператоров, пошли получать аттестацию. История вообще несложная, записаться можно через региональный минэк, пройти курсы и сдать экзамены. Даже я планирую это сделать», – отметил руководитель «Константы-тревел».

Добавим, что в настоящее время в Карелии аттестацию прошли 288 экскурсоводов. Это примерно столько же, сколько в Ленинградской области, но в 2 раза меньше, чем в Калининградской, и в 3 – чем в Крыму.