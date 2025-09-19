Речной круиз выходного дня в бархатный сезон. Что можно успеть по пути в Углич

Дальше откладывать некуда. "Либо сейчас успеть куда-то съездить отдохнуть, либо уже на новогодние...", - так рассуждала я и решила отправиться в речной круиз на выходные. Почему выбрала тур по воде? Хотелось уехать максимум на три дня и чтобы обошлось без досадных накладок. Если на машине, то можно попасть в пробку, самолеты слишком часто задерживают или отменяют рейсы. В итоге без проблем купила тур напрямую у круизного оператора. Меня ждал Углич! Отправление в пятницу в обед, возвращение в Москву в воскресенье около шести вечера.

Красавец теплоход "Константин Коротков" ждал у Северного речного вокзала. У входа образовалась очередь, но долго стоять не пришлось. Не прошло и десяти минут, как я уже была на борту теплохода. Администратор выдала мне ключи от моей каюты на главной палубе и еще вручила белую пластиковую карточку. Как мне объяснили, это расчетная карта, которой можно оплачивать все, что захочется в кафе, барах и даже услуги. Какие? На борту был массажный кабинет. С карточкой, конечно, хитро придумано! За все платишь и не видишь, сколько потратил за круиз! А по прибытии сдаешь этот безымянный пластик и уже рассчитываешься привычным способом - наличными или банковской картой.

Не успела осмотреть каюту, как по радио пригласили всех в ресторан на обед. У меня было стандартное двухместное размещение. В каюте достаточно уютно: шкаф с холодильником, тумбочки, сплит-система, телевизор, тапочки. И очень удачно почти рядом с моей дверью - кофе станция. Там в любое время дня и ночи кофе, чай и нарезанные лимоны. На борту теплохода два ресторана в кормовой части средней и шлюпочной палубы. Всех пассажиров на время пребывания на борту теплохода закрепили за определенными столиками. Огляделась - ни одного свободного места! За нашим столиком оказалось шесть девчонок - за время круиза мы сдружились, и встречались не только за трапезой. Одной командой участвовали в квестах и оказывались за одним столиком во время концертов. Кормили очень вкусно и разнообразно. Меню было заказное - мы выбирали блюда на обед и ужин, на завтрак - шведский стол. Шеф-повару респект! Даже отварная цветная капуста была не просто съедобной - практически ресторанным блюдом! Ее подавали со… свекольной пылью!

- Когда я покупала тур, мне менеджер сказала, что я получу не просто круиз, а гораздо больше! - поделилась соседка по столику Наташа.

- Ну и что же для тебя стало "больше"? - поинтересовалась я.

- "Пара лишних килограммов", - она весело похлопала себя по животу.

Программа круиза изобиловала развлечениями на любой вкус. Каждый раз после ужина в каюте оказывалась программка на следующий день. Запомнить все было сложно, приходилось фотографировать на телефон, чтобы не пропустить самое интересное. Утро начиналось с дыхательной гимнастики, потом приходилось выбирать либо кино-квиз либо стрейч-йогу. И, если оставались силы, посетить познавательный лекторий и послушать эксперта общества "Знание". Путешественников на борту развлекал и саксофон, и фортепиано, и скрипка. Для детей - отдельная программа, которая начиналась в 9 утра и заканчивалась уже почти в 10 вечера. Для взрослых в первый вечер - караоке, во второй - дискотека. Видели бы вы, как под ретрохиты вместе со всеми отплясывали иностранцы. Наши люди!

Заметила, что уже на второй день круиза на концертных выступлениях было до обидного мало зрителей. Куда больше народа собиралось в носовой части палубы, чтобы наблюдать, как наш теплоход проходит через шлюзы. Завораживающее зрелище!

Не менее притягательным объектом оказалась Калязинская колокольня, которая находится на искусственном острове Угличского водохранилища недалеко от города Калязина в Тверской области. Мы ее обогнули утром, когда шли к Угличу. Колокольня белела, словно парус посреди Волги. Когда поздно вечером проходили мимо, она вся сверкала огнями, словно новогодняя елка.

В Углич мы прибыли около двух часов дня. Заранее нужно было определиться с экскурсионной программой. Так как я первый раз в этом старинном городке, выбрала пешеходную экскурсию в Кремль, церковь Царевича Дмитрия, Спасо-Преображенский собор и посещение палат удельных князей. За отдельную плату можно было посетить музей Русской водки. Конечно, с дегустацией. В списке еще была экскурсия в музей ГЭС. Говорят, там очень интересный музей воды. Загадала, что в следующий раз обязательно там побываю.

Углич считается одним из самых колоритных старорусских городов. Входит в "Золотое кольцо" России. Он старше Москвы, в июле этого года ему исполнилось 1088 лет. Город раскинулся на высоком правом берегу Волги. И с воды выглядит лубочной картинкой. Оказавшись в Кремле, мы крутили головой, пытаясь понять, а где же стены. Экскурсовод объяснила, что город был деревянным, и стены тоже. Он много раз горел. Последний раз стены, башни и мосты восстановили в 1660-1662 годах, но через сто лет разобрали из-за ветхости. Поэтому Кремль сейчас больше напоминает парк с дворцовыми ансамблями.

Погода была как по заказу теплой и солнечной, хотелось неспешно погулять по старым улочкам Углича. Но все время ушло на экскурсию. Успела только забежать в небольшой магазин, чтобы купить хоть какой-то гостинец - выбрала кусок пошехонского сыра, произведенного в Угличе. И бегом на теплоход. В 17:45 все уже были на борту!

Как же приятно было возвращаться домой, любуясь с палубы на слегка золотистые берега. Ранней осенью, при условии теплой погоды, скользить по воде особое удовольствие.

Теперь я точно знаю, что речные путешествия вместе с летом не заканчиваются. В бархатном сезоне особая романтика. Для бронирований доступны более 500 осенних круизов разной продолжительности: в выходные на Валаам из Санкт-Петербурга или недельное путешествие между двух столиц, уютные города "Золотого кольца".