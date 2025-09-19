Турагент заключила с туристами «устные договоры» на 5 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Искитима. Ее обвиняют в серии мошенничеств, в результате которых пострадавшим был нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн руб. Об этом сообщает «МВД. Медиа».

© ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Установлено, что на протяжении 10 месяцев 2024 года подозреваемая предлагала гражданам крайне выгодные, но исключительно устные соглашения по продаже туров. При этом стоимость путевок по России и за рубеж была намеренно занижена по сравнению с рыночными ценами для привлечения клиентов.

Для укрепления доверия женщина ссылалась на несуществующих «своих людей» в турбизнесе, утверждая, что может получить доступ к закрытым программам лояльности, корпоративным скидкам и другим специальным предложениям. После получения полной предоплаты от доверчивых клиентов она не выполняла своих обязательств: не бронировала гостиницы и не приобретала авиабилеты. Вместо этого мошенница просто переставала отвечать на звонки и сообщения.

Задержание подозреваемой было проведено в ноябре 2024 года оперативниками уголовного розыска области при содействии бойцов Росгвардии. На время следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В ходе расследования была доказана причастность фигурантки к десяти эпизодам преступной деятельности. Жертвами ее схем стали 32 жителя трех соседних регионов Сибири: Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Установлено, что все похищенные деньги злоумышленница тратила на собственные нужды, не имеющие отношения к туристическим услугам.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» и передано в суд для рассмотрения по существу.