Турпоток на Камчатку вырос на 22%

Камчатский край показал рост турпотока на 22% в летний сезон 2025 года, несмотря на сейсмическую активность. Об этом РИА Новости заявил министр туризма региона Владимир Русанов.

© nsn.fm

«В период с июня по июль текущего года турпоток в Камчатском крае вырос на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 91 089 человек. В 2024 году за этот показатель составлял 74 566 человек», — сказал он.

19 сентября на Камчатке произошло очередное землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,5, а очаг находился на глубине 31,9 км. Отмечается, что землетрясение зафиксировали примерно в 181 км от Петропавловска-Камчатского.

Как пояснил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.