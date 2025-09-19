В России планируют увеличить зимний турпоток в Шерегеш

Туристический поток на курорте Шерегеш Кемеровской области планируют увеличить до 1,65 млн туристов, что на 10% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Летом 2026 года планируют достичь показателя в 400 тыс. туристов, что на 15% больше, чем было этим летом, сообщил журналистам губернатор Илья Середюк во время рабочей поездки в Шерегеш.

"По итогам зимнего сезона мы зафиксировали 1,5 млн туристов, которые здесь побывали. В летний сезон текущего года мы зафиксировали 322 тыс. туристов. Считаем, что это не предел, поэтому поставили задачу, а это комплекс мероприятий по привлечению, по позиционированию нашего курорта, что в зимний сезон предстоящий 2025-2026 годов не менее 1 млн 650 тыс. туристов", - сказал Середюк. Таким образом, турпоток вырастет на 10%.

По его словам, этому будет способствовать открытие новых комплексов, которые сейчас строятся, дополнительных подъемников, новых интересных локаций.

"И на летний период 2026-го года мы хотим повысить для себя планку, уже не 10% прирасти, а 15%, то есть достичь уже 400 тыс. туристов. Это будет, конечно, непросто, но тем не менее к этой работе все готовы. У нас есть стратегический план к 2035 году достичь 900 тыс. туристов в летний период. Мы посчитали сегодня с нашими коллегами, что это недостаточно амбициозные планы, поэтому определили новую задачу - достичь в летний период посещаемости в объеме не менее 1 млн туристов в летний период", - отметил губернатор.

Жилье на курорте

В ходе рабочей поездки Середюк посетил строительную площадку микрорайона "Шория-град". По данным правительства, на курорте ведется строительство микрорайона в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ). В первых трех сданных домах ключи получили уже более 400 семей. В сентябре введут в эксплуатацию еще два здания, дома №6 и №7 будут сданы в 2026 году. В завершающей стадии находится строительство дороги к микрорайону длиной 338 и шириной 7 метров. Здесь оборудованы широкие тротуары и смонтирована современная система освещения. Работы планируют завершить до конца октября.

Проект парк-квартала "Шория-град" включает в себя строительство в Шерегеше 19 жилых домов от 6 до 16 этажей, двух детских садов, двух магазинов и других торговых площадей. Общее количество квартир - 1 790, в них смогут с комфортом жить свыше 3,2 тысячи человек. Проект планируется реализовать до 2027 года. Также губернатор Кузбасса провел выездной штаб на площадке капитального ремонта школы №11 в пгт Шерегеш.