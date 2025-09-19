Туристы готовы поехать в Крым на поезде по новым территориям

По железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым через новые территории пустили пробные пассажирские поезда. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, такие рейсы будут очень востребованы.

Маршрут через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой проложили еще полтора года назад &ndash; для этого потребовалось восстановить 140 км уже имеющихся путей и построить новый участок протяженностью 63 км. С весны 2024 года по нему ходят грузовые составы. Запустить пассажирское сообщение собирались минувшей зимой, власти Крыма тогда сообщали, что инфраструктура полуострова полностью готова&nbsp; принимать поезда, идущие из Херсонской области. Но из соображений безопасности старт пришлось отложить. Сейчас несколько составов ходят в тестовом режиме &ndash; без пассажиров.

Между тем многие туристы действительно ждут открытия маршрута. Как оказалось, многие подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" регулярно отдыхающие в Крыму, готовы воспользоваться новым маршрутом для экономии времени. 12% принявших участие в нашем опросе ответили, что выберут дорогу через Мелитополь, если это будет быстрее, чем сейчас. И действительно, до 2014 года путешествие по железной дороге на полуостров было более быстрым. Например, поезда из Москвы в Симферополь шли менее суток, а сейчас - от 27,5 до 42 часов.

Расстояние от Ростова-на-Дону, через который направляются на полуостров все составы, до крымской столицы по железной дороге через мост составляет около 550 км. Через Донбасс и Новороссию этот путь короче на 200 км.

14% намерены проехаться по берегу Азовского моря без всяких дополнительных условий. Еще 7% будут покупать билеты на те поезда, в которых есть места: через Бердянск так через Бердянск. И только каждый десятый отметил, что продолжит ездить в Крым исключительно через мост.

Впрочем, когда реально можно будет отправиться на полуостров по альтернативному железнодорожному маршруту, неизвестно. Понимают это и туристы: &laquo;Я сомневаюсь, что такое случится в ближайшее время&raquo;, &ndash; прокомментировала одна из них.&nbsp;&nbsp;

