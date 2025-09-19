Туристы готовы поехать в Крым на поезде по новым территориям

По железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым через новые территории пустили пробные пассажирские поезда. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, такие рейсы будут очень востребованы.

Маршрут через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой проложили еще полтора года назад – для этого потребовалось восстановить 140 км уже имеющихся путей и построить новый участок протяженностью 63 км. С весны 2024 года по нему ходят грузовые составы. Запустить пассажирское сообщение собирались минувшей зимой, власти Крыма тогда сообщали, что инфраструктура полуострова полностью готова принимать поезда, идущие из Херсонской области. Но из соображений безопасности старт пришлось отложить. Сейчас несколько составов ходят в тестовом режиме – без пассажиров.

Между тем многие туристы действительно ждут открытия маршрута. Как оказалось, многие подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" регулярно отдыхающие в Крыму, готовы воспользоваться новым маршрутом для экономии времени. 12% принявших участие в нашем опросе ответили, что выберут дорогу через Мелитополь, если это будет быстрее, чем сейчас. И действительно, до 2014 года путешествие по железной дороге на полуостров было более быстрым. Например, поезда из Москвы в Симферополь шли менее суток, а сейчас - от 27,5 до 42 часов.

Расстояние от Ростова-на-Дону, через который направляются на полуостров все составы, до крымской столицы по железной дороге через мост составляет около 550 км. Через Донбасс и Новороссию этот путь короче на 200 км.

14% намерены проехаться по берегу Азовского моря без всяких дополнительных условий. Еще 7% будут покупать билеты на те поезда, в которых есть места: через Бердянск так через Бердянск. И только каждый десятый отметил, что продолжит ездить в Крым исключительно через мост.

Впрочем, когда реально можно будет отправиться на полуостров по альтернативному железнодорожному маршруту, неизвестно. Понимают это и туристы: «Я сомневаюсь, что такое случится в ближайшее время», – прокомментировала одна из них.

