Россия планирует увеличить число внутренних туристических поездок до 130 млн

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что туризм является самой быстрорастущей отраслью в России с ежегодным приростом более 10%. Согласно поручению президента, к 2030 году количество внутренних туристических поездок должно достичь 130 миллионов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой быстрорастущей отраслью России с ежегодным приростом более 10%. К 2030 году страна планирует увеличить число внутренних туристических поездок до 130 млн. Одним из ключевых стимулов стал безвизовый режим с Китаем, который уже поднял спрос на авиабилеты в 1,5 раза и может увеличить турпоток на 25%. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее писали, что Министерство иностранных дел Великобритании выпустило рекомендации для путешественников, направляющихся в Турцию. Ведомство призывает туристов проявлять повышенную бдительность в связи с участившимися случаями карманных краж и возможным наличием некачественного алкоголя в курортных зонах. Кроме того, эксперты Греции предупреждают о катастрофических последствиях для национальной туристической отрасли в случае полного запрета на въезд в страны ЕС. По данным аналитиков, россияне тратят в Греции в среднем вдвое больше средств по сравнению с туристами из других стран, что делает их ключевой группой для местной экономики.