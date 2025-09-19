На горном курорте в Сочи выпал первый снег

ервый снег выпал на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Летний сезон тут продлится до конца ноября, а старт зимнего запланирован на декабрь, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

В прошлом году первый снег в Сочи выпал в горах на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря 17 октября - примерно на неделю позднее, чем в 2023 году. В последние текущие дни погода над территорией горнолыжного курорта определялась серией холодных фронтов, связанных с циклоном над юго-западом Черного моря. Так, в течение четверга температура понизилась на 5-7 градусов по всем его высотам.

"Заток холода из района Скандинавии привел к тому, что на гребне хребта Аибга вечером и ночью наблюдался мокрый снег, который дал прирост 2-4 см по верхним отметкам курорта: трассы Примула, Фиалка, смотровая Каменный Столб. За прошедшие сутки выпало, по данным автоматических метеорологических станций, 26,5-50,2 мм по разным высотам курорта", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в пятницу на курорте ожидается плюсовая температура и осадки от слабых до умеренных.

В пресс-службе курорта также отметили, что снег в первой половине и середине сентября выпадает в горах с периодичностью раз в три года: снежный покров ложится в горах Красной Поляны на высотах выше 2,3-2,5 тыс. метров, он обычно не задерживается долго и сходит в течение трех-пяти дней. Повышение температур в горах ожидается уже в течение следующих нескольких дней, с понедельника ожидается "бабье лето". Летний сезон на курорте "Роза Хутор" продлится до начала ноября, а зимний традиционно стартует в декабре.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.