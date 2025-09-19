Экскурсовод рассказал о необычных прогулках на теплоходе для пенсионеров

В проекте "Московское долголетие" завершился летний сезон, который запомнился его участникам яркой новинкой - прогулками на теплоходе. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, москвичи старшего поколения посетили их более 40 тысяч раз. Экскурсовод Тарас Чубчик, который все лето работал на теплоходе с участниками проекта "Московское долголетие", рассказал "РГ", по какому маршруту путешествовали пассажиры и что интересного они узнали о хорошо знакомой им столице.

Москва кинематографическая, литературная и личная

Маршрут теплохода проходил вверх по течению, к Лужникам. Как объяснил Тарас Евгеньевич, это решение было связано с желанием показать горожанам другую, менее знакомую им Москву.

Для самого экскурсовода, коренного москвича, этот путь полон личных воспоминаний - о катании на лыжах на Воробьевых горах с отцом, о канатных дорогах и лучшей смотровой площадке города. Поэтому его экскурсия стала авторской и очень личной, превратившись в путешествие не только по воде, но и по памяти.

Он построил рассказ на узнаваемых образах из советского кино, телепередач и литературы. В отправной точке путешествия вспомнил башню Шухова.

"Всегда начинаю с того, что узнают абсолютно все, - с Шуховской башни. Она видна прямо отсюда, из-за деревьев Парка Горького. Для многих это тот самый символ из заставки "Спокойной ночи, малыши!", который знаком им с ранних лет", - рассказал Тарас Чубчик.

Особое место в экскурсии занял рассказ о фильме "Офицеры". Участники сразу узнавали кадры и вспоминали цитаты, а когда видели места, связанные с картиной, некоторые не могли сдержать слез. Тарас Евгеньевич мастерски соединял кадры из известных фильмов с реальными видами за бортом.

"Участникам так и говорю: "Дорогие мои, вам домашнее задание будет. Посмотрите, запомните, кто может - сфотографируйте. Потом посмотрите, освежите впечатление от фильма "Волга-Волга". Вот вы поймете, что мы с вами прямо как герои фильма сейчас", - поделился экскурсовод.

Помимо кинематографа в ходе продвижения по маршруту вспоминали живопись - например, не характерную для мариниста Ивана Айвазовского картину с видом на Москву с Воробьевых гор. Говорили и о литературе. Невозможно было не вспомнить подробное описание этих мест в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Получилось настоящее литературно-кинематографическое расследование.

"Оно так само получилось, даже неожиданно. Старшие москвичи - уже искушенная публика, им нужно что-то, что не все знают", - пояснил экскурсовод.

Город с воды - другой город

Тарас Чубчик уверен, что Москва с воды и Москва с суши - это словно два параллельных мира.

"Это два разных города абсолютно. Скажу больше - столица днем и вечерняя, ночная Москва с борта теплохода - это даже не два разных города, это две разных планеты", - уверен он.

Он отметил особую атмосферу речных прогулок по вечерам: другой воздух, запах воды и водорослей, свежесть, которая помогает легче переносить летнюю жару. Все это дарит совсем иные впечатления от прогулки. Экскурсии в разное время года и даже в разное время суток помогают по-новому взглянуть на уже известные локации.

Воспоминания

По словам экскурсовода, участникам "Московского долголетия" интересны не стандартные факты, а личные истории и нюансы. После интеллектуальной части экскурсии к нему часто подходили люди и начинали делиться своими воспоминаниями.

Советы от экскурсовода на осень и зиму

На прощание Тарас Чубчик порекомендовал не пропустить золотую осень на Воробьевых горах и обязательно прокатиться на канатной дороге с панорамным видом.

Также стоит посетить самую длинную станцию метро "Воробьевы горы", где регулярно проходят интересные выставки. Прекрасным местом для прогулок в любое время года экскурсовод назвал обновленный парк "Зарядье".

Как ранее сообщила заммэра Анастасия Ракова, летний сезон 2025 года стал самым масштабным для "Московского долголетия" за всю историю проекта.