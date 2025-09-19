Министр рассказал о будущем туризма в Крыму

Юные исследователи из смены Русского географического общества стали первыми гостями фестиваля «Путешествия и туризм по Крыму». Для них провели экскурсию в уникальную пещеру «Таврида» и подробно рассказали о масштабном проекте «Большая Крымская тропа».

© runews24.ru

Глава Минтуризма Крыма Сергей Ганзий выразил уверенность, что участники смены РГО откроют для себя полуостров и захотят вернуться. В рамках фестиваля школьники уже посетили пещеру «Таврида» и узнали о туристических возможностях региона.

Ранее писали, что в этом сезоне жители Москвы кардинально меняют подход к планированию отпуска. Вместо того чтобы ехать одним, они все чаще берут с собой детей. Для осенних каникул уже выбраны самые популярные направления. Кроме того, полный запрет на въезд россиян в страны ЕС может нанести серьезный удар по греческой экономике. Эксперты опасаются, что потеря туристов из России, которые тратят в стране вдвое больше других гостей, будет катастрофической для отрасли.