Волгоградская область попала в пилотную подборку туристических автомаршрутов

Региональный маршрут включает в себя Камышин, Камышинский и Дубовский районы, а также город-герой Волгоград.

Проект «Дорогами легендарной земли: за рулем по Волгоградской области» вошел в пилотную подборку туристических автомаршрутов по России и теперь доступен пользователям «Яндекс Карт», сообщили в администрации региона.

Маршрут начинается Щербаковским природным парком с его неповторимыми пейзажами. В Камышине автотуристы смогут посетить историко-краеведческий музей, увидеть экспонаты музея Алексея Маресьева. В Дубовке гостей региона угостят местными сырами и вином, а в Волгограде они попробуют своими руками отжать горчичное масло в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Благодаря поездке по маршруту, путешественники смогут увидеть знаковые достопримечательности, прочувствовать колорит региона, а также узнать его историю и культуру, насладиться природными красотами.

В пилотную подборку вошли еще 9 регионов Центральной России, Поволжья, северные и южные субъекты РФ. Все предложения разработали в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Автопроект разместили на национальном туристическом интернет-портале «Путешествуем.рф». Ранее там появились 4 волгоградских маршрута: «Дорогами легендарной земли», «Серферы волжских степей», «Сказочное Заволжье» и «ВолгоГранд – 34 впечатления».

Напомним, Волгоградская область пользуется большой популярностью у туристов, регулярно входит в топы самых востребованных направлений для путешествий. За 8 месяцев 2025 года регион посетили более 1,45 млн человек, что на 8,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2024-го.

Ранее губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по развитию в регионе инфраструктуры гостеприимства и разработке новых предложений для путешественников. К 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 – до 5,4 млн.