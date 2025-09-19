Предложен проект путешествий по России для китайских студентов

Проект путешествий по России для китайских студентов мог бы поспособствовать развитию иностранного въездного туризма в регионах. Таким мнением поделилась руководитель по работе с федеральными проектами образовательной организации "Академия гостеприимства "Космос" Мария Гришина на открытии Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

"В России есть такой проект "Больше, чем путешествие", когда студент имеет возможность практически бесплатно выехать, пожить в кампусе принимающей стороны. [Можно] реализовать такой же проект, например, с Китайской Народной Республикой", - сказала Гришина.

В рамках такого проекта можно было бы собирать группы молодых людей, везти в регионы, показывать культурные, исторические объекты, организовывать поездки по местам воинской славы, отметила Гришина. Она упомянула ретропоезд ЭР-9, который в пятницу отправился в свой первый рейс по маршруту Хабаровск - Волочаевка. Пассажиры поезда посетят музейный комплекс "Волочаевское сражение" на сопке Июнь-Корань, посвященный битве во время Гражданской войны в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономии.

"Почему бы не осуществить этот культурно-исторический обмен, не показать молодежи китайской Россию и наоборот? Хабаровский край мог бы выйти с инициативой и получить в том числе господдержку", - отметила эксперт.

Программа "Больше, чем путешествие" входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Благодаря программе более 290 тыс. молодых людей увидели уникальные места России, ознакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий.

Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске 19 сентября. Участники обсуждают потенциал Хабаровского края в сфере путешествий и создание локальных туристических продуктов. С 19 по 21 сентября в городе проходит фестиваль туризма. Гостей ждет насыщенная гастрономическая программа "Гастрохаб-2025" с кулинарными мастер-классами и дегустациями региональных блюд. Развернута ярмарка. Культурная часть фестиваля включит выступления творческих коллективов края и приглашенного хедлайнера.