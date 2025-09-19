Как Выборг столкнулся с острым дефицитом гостиниц

Выборг превратился в эпицентр туристического бума Ленинградской области, столкнувшись с беспрецедентным ростом посещаемости. По данным администрации, за первые шесть месяцев 2025 года город принял более миллиона гостей, а к концу года ожидается увеличение этого показателя на 20-25%.

© runews24.ru

Исторический центр с атмосферой европейского Средневековья, Выборгский замок и отреставрированный парк "Монрепо" стали магнитом для путешественников, ищущих альтернативу европейским направлениям. Оборотной стороной популярности стала критическая нехватка мест размещения. В городе работают лишь четыре крупные гостиницы, преимущественно категории три звезды, при этом полностью отсутствуют пятизвездочные отели и качественные spa-комплексы.

Летом загрузка существующих отелей достигает 97%, что вынуждает туристов активно использовать посуточную аренду квартир. Средняя ставка аренды выросла на 19% за год, достигнув 6260 рублей за сутки, при этом спрос на жилье увеличился на 20%. Инвесторы активно скупают историческую недвижимость в центре города, где цены за последние годы выросли в 10 раз. Ставки аренды на ключевых улицах сравнялись с петербургскими — до 5000 рублей за квадратный метр для ритейла и 3500 рублей для общепита.

Несмотря на введение туристического налога и планы по реконструкции исторических зданий под гостиницы, проблема инфраструктурного дефицита остается острой, особенно в дни проведения многочисленных фестивалей и мероприятий.