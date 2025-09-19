В «Аэрофлоте» рассказали о путешествиях детей по России

Более 850 тысяч детей летом выбрали перелеты по России, лидирует ДФО
Летний сезон 2025 года показал значительный рост детских перевозок на внутренних авиалиниях России. Согласно данным «Аэрофлота», за три летних месяца более 850 тысяч детей в возрасте до 12 лет воспользовались рейсами компании и её дочернего перевозчика «Россия». Это на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Особенно заметной стала популярность дальневосточных направлений — рейсы Москва-Владивосток, Москва-Хабаровск и Москва-Южно-Сахалинск вошли в топ-10 самых востребованных маршрутов.
Статистика также выявила рост спроса на услугу перевозки несовершеннолетних без сопровождения взрослых. За летние месяцы такой сервис заказали для более чем 11 тысяч детей в возрасте от 5 до 16 лет. Наиболее востребованными направлениями для самостоятельных путешествий стали Владивосток, Хабаровск и Сочи, что свидетельствует об увеличении числа детей, посещающих родственников или отправляющихся на отдых в эти регионы.
Увеличение потока юных путешественников на Дальний Восток коррелирует с общим ростом туристической активности в регионе. Как ранее сообщалось, количество туристов на Дальнем Востоке России увеличилось на 11%, причем значительную часть составили молодые путешественники из Иркутской области, Москвы и Красноярского края.
Развитие авиасообщения и повышение доступности перелетов способствуют росту мобильности семей с детьми и популярности дальневосточных направлений.