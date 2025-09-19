В «Аэрофлоте» рассказали о путешествиях детей по России

Летний сезон 2025 года показал значительный рост детских перевозок на внутренних авиалиниях России. Согласно данным «Аэрофлота», за три летних месяца более 850 тысяч детей в возрасте до 12 лет воспользовались рейсами компании и её дочернего перевозчика «Россия». Это на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

© runews24.ru

Особенно заметной стала популярность дальневосточных направлений — рейсы Москва-Владивосток, Москва-Хабаровск и Москва-Южно-Сахалинск вошли в топ-10 самых востребованных маршрутов.

Статистика также выявила рост спроса на услугу перевозки несовершеннолетних без сопровождения взрослых. За летние месяцы такой сервис заказали для более чем 11 тысяч детей в возрасте от 5 до 16 лет. Наиболее востребованными направлениями для самостоятельных путешествий стали Владивосток, Хабаровск и Сочи, что свидетельствует об увеличении числа детей, посещающих родственников или отправляющихся на отдых в эти регионы.

Увеличение потока юных путешественников на Дальний Восток коррелирует с общим ростом туристической активности в регионе. Как ранее сообщалось, количество туристов на Дальнем Востоке России увеличилось на 11%, причем значительную часть составили молодые путешественники из Иркутской области, Москвы и Красноярского края.

Развитие авиасообщения и повышение доступности перелетов способствуют росту мобильности семей с детьми и популярности дальневосточных направлений.