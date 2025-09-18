Как изменился турпоток в Ставропольский край в первом полугодии

Турпоток в Ставропольском крае в первые шесть месяцев 2025 года, по предварительным оценкам, превысил 5,3 млн человек.

Об этом в эфире телеканала «СвоёТВ» заявил министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

«Большие данные мы получаем от сотовых операторов, от банковской сети, видим, что более 5 млн 300 тыс. человек приехали к нам в гости за первые полгода. Это количество увеличивается сейчас», — сказал он.

По его словам, некоторые города региона мощно нарастили турпоток.

