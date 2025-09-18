Новая форма бортпроводников S7 вызвала бурю эмоций в Сети

S7 представила новую форму для своих бортпроводников. Однако подход авиакомпании к внешнему виду своих сотрудников удивил многих пассажиров. В соцсетях развернулась настоящая дискуссия о том, не слишком ли смело перевозчик подошел к креативу.

О смене униформы S7 объявила в среду. В честь этого события авиакомпания даже организовала целый показ мод в Красной Поляне. Как уточняется в пресс-релизе, одежда бортпроводников теперь больше напоминает капсульный гардероб, который позволяет комбинировать между собой элементы и получать разные образы.

За дизайн обновки отвечает заместитель генерального директора по маркетингу и PR S7 Мария Филева. А фешен-консультантом по составлению образов стал стилист Алексей Сухарев.

Новая форма выполнена в темно-графитовом цвете. В качестве дополнительных элементов добавлены плавные зеленые линии. В авиакомпании пояснили, что они символизируют взлетную полосу.

Впрочем, судя по комментариям в телеграм-канале «Крыша ТурДома», символизма форме действительно хватает. Некоторые подписчики сравнили ее с робой горнодобытчиков, костюмами ритуальной службы, а кто-то увидел ретрофутуризм в стиле культового сериала Star Trek.

«По-моему, огонь форма. Космофлот», – сыронизировал один из подписчиков.

Другой добавил:

«На заводские рабочие костюмы похоже. Как будто они сейчас с подиума в какой-нибудь цех на сборочное производство пойдут».

Часть комментаторов отметила, что форма слишком мрачная и видеть бортпроводников в костюмах таких тонов непривычно и даже неприятно:

«Прям похоронная служба какая-то! Увидишь таких при входе в самолет – лететь перехочешь. Или это специально для борьбы с овербукингом?»

Впрочем, есть и позитивные комментарии. Многие считают, что новая форма выглядит как минимум стильно и «не как у всех». Российские авиакомпании обычно не рискуют кардинально менять образ сотрудников, однако S7 решилась на этот шаг.