Туроператоры объяснили высокие цены на отечественных курортах

Наступивший сентябрь – это бархатный сезон на многих популярных курортах. Мягкая и нежаркая погода на Средиземноморье и в азиатских странах, ещё тёплое море и отсутствие толп людей в Сочи и Геленджике. Правда, при этом отдых на отечественных курортах стоит втрое дороже, чем за границей. Почему это происходит, мы и попытались разобраться.

Границы невозможного

Семья Никифоровых из Советского района Нижнего Новгорода каждый год ждёт бархатного сезона, чтобы отправиться в путешествие.

«Года три назад ездили с женой в Турцию, – вспоминает глава семейства Олег. – Потом она дорожать начала, слетали в Египет, были в сентябре в Эмиратах, в Таиланде. Цены нормальные – выгадывали какие-то акции, а народу из-за начала учебного года в разы меньше».

В этом году Никифоровы решили лететь в Сочи. Но столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.

«Мы ещё весной начали штудировать цены на отдых, – рассказывает Олег. – И были в шоке! Нам на двоих на 10 дней более-менее приличный отель с завтраками плюс перелёт обходился в 230 – 250 тысяч рублей. Плюс ещё тысяч сто на обеды и ужины, развлечения. Да мы, летая за границу, вдвое меньше платили!»

Столкнувшись с такой далеко не радужной перспективой, Никифоровы взяли горящий тур в четырёхзвёздочный отель в турецком Кемере – по системе питания «всё включено» и на 150 тысяч дешевле.

Слова нижегородца подтверждает и статистика. Так, в августе проживание в пяти-звёздочных отелях Сочи оказалось в среднем в два, а иногда в три раза дороже, чем на популярных зарубежных курортах.

Об этом рассказали специалисты сервиса «Турвизор», проведя исследование. При этом, в отличие от Турции или Египта, где система «всё включено» является стандартом, большинство премиальных отелей Сочи ограничивается предложением только завтраков или трёхразовым питанием. А это дополнительно повышает итоговую стоимость отдыха.

Для примера: в летний сезон 2025 года недельное проживание для двоих в четырёх-пятизвёздочном отеле в Сочи в среднем обходилось в 197 тысяч рублей. Аналогичный отдых в турецкой Аланье стоил около 117 тысяч рублей, в Шарм-эль-Шейхе – примерно 108 тысяч, в Хургаде – 99 тысяч, а Арабских Эмиратах – около 90 тысяч рублей.

А за неделю проживания в дизайнерских двухуровневых апартаментах с собственным пляжем и парковой территорией в центре Сочи в августе просили от 1,5 до 2,3 миллиона рублей.