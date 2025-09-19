Туроператоры объяснили высокие цены на отечественных курортах
Наступивший сентябрь – это бархатный сезон на многих популярных курортах. Мягкая и нежаркая погода на Средиземноморье и в азиатских странах, ещё тёплое море и отсутствие толп людей в Сочи и Геленджике. Правда, при этом отдых на отечественных курортах стоит втрое дороже, чем за границей. Почему это происходит, мы и попытались разобраться.
Границы невозможного
Семья Никифоровых из Советского района Нижнего Новгорода каждый год ждёт бархатного сезона, чтобы отправиться в путешествие.
«Года три назад ездили с женой в Турцию, – вспоминает глава семейства Олег. – Потом она дорожать начала, слетали в Египет, были в сентябре в Эмиратах, в Таиланде. Цены нормальные – выгадывали какие-то акции, а народу из-за начала учебного года в разы меньше».
В этом году Никифоровы решили лететь в Сочи. Но столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.
«Мы ещё весной начали штудировать цены на отдых, – рассказывает Олег. – И были в шоке! Нам на двоих на 10 дней более-менее приличный отель с завтраками плюс перелёт обходился в 230 – 250 тысяч рублей. Плюс ещё тысяч сто на обеды и ужины, развлечения. Да мы, летая за границу, вдвое меньше платили!»
Столкнувшись с такой далеко не радужной перспективой, Никифоровы взяли горящий тур в четырёхзвёздочный отель в турецком Кемере – по системе питания «всё включено» и на 150 тысяч дешевле.
Слова нижегородца подтверждает и статистика. Так, в августе проживание в пяти-звёздочных отелях Сочи оказалось в среднем в два, а иногда в три раза дороже, чем на популярных зарубежных курортах.
Об этом рассказали специалисты сервиса «Турвизор», проведя исследование. При этом, в отличие от Турции или Египта, где система «всё включено» является стандартом, большинство премиальных отелей Сочи ограничивается предложением только завтраков или трёхразовым питанием. А это дополнительно повышает итоговую стоимость отдыха.
Для примера: в летний сезон 2025 года недельное проживание для двоих в четырёх-пятизвёздочном отеле в Сочи в среднем обходилось в 197 тысяч рублей. Аналогичный отдых в турецкой Аланье стоил около 117 тысяч рублей, в Шарм-эль-Шейхе – примерно 108 тысяч, в Хургаде – 99 тысяч, а Арабских Эмиратах – около 90 тысяч рублей.
А за неделю проживания в дизайнерских двухуровневых апартаментах с собственным пляжем и парковой территорией в центре Сочи в августе просили от 1,5 до 2,3 миллиона рублей.
«Конечно, бронь на такие апартаменты не расписана на год вперёд, но клиенты находятся и на такое жильё, – уверяет турагент со стажем Мария Климова. – Кто-то не может позволить себе вылететь за границу в силу своей должности, профессии. Кого-то напрягает оформлять визы или пугает, что лететь долго (полёт в Сочи – 3,5 часа, в заграничные страны – от 6 часов). В итоге такие туристы выбирают отечественные курорты».