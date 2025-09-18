Российская авиакомпания уточнила правила перевозки пауэрбанков

Ужесточение правил провоза пауэрбанков, похоже, дошло и до российских авиакомпаний. Правда, пока что особые требования обнаружены не у лидеров рынка, но тем не менее. Сегодня «Якутия» уточнила в своих соцсетях требования к размещению на своих рейсах электроники, в том числе зарядных устройств. Согласно им, с целью обеспечения безопасности полетов не разрешается класть эту технику на багажную полку. Ее можно перевозить либо под впереди стоящим сиденьем, либо в кармане этого же кресла.

У других российских перевозчиков по-прежнему нет дополнительных инструкций по размещению зарядных устройств, которые уже есть у Emirates, Pegasus и других иностранных авиакомпаний. В худшем случае кое-где прописано, что запрещена зарядка во время полета. Ранее в Минтрансе сообщали, что пока не собираются вводить новые единые правила по данному вопросу.

Вероятно, особое внимание к перевозке портативных устройств и аккумуляторов, в частности у «Якутии», продиктовано недавним инцидентом. В июне во время перелета Санкт-Петербург – Якутск внешний аккумулятор буквально сдетонировал в сумке. В салоне произошло задымление, что вызвало переполох. Но ситуацию взяли под контроль бортпроводники. Правда, и в том случае устройство размещалось под одним из сидений. Редакция отправила запрос в авиакомпанию, предложив уточнить, с какой даты действуют требования.

