День туризма на курорте Архыз отметят по-кавказски

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии 27 сентября организуют большой праздник ко Дню туризма. В программе — мастер-классы по национальным танцам, дегустация айрана и блиц-игра на знание Кавказа.

«Айран-бар, лезгинка и барабаны: отмечаем День туризма по-кавказски! Вместе с филиалом Российского общества „Знание“ в Карачаево-Черкесии мы приготовили для гостей курорта насыщенную программу. В этот день Архыз раскроется вам с новой стороны — через танцы, музыку, традиции и вкус гор», — сообщили в пресс-службе курорта.

В программу праздника включены лекция о национальных костюмах народов Карачаево-Черкесии, танцевальные мастер-классы по лезгинке и абезеку, знакомство с народными музыкальными инструментами и интеллектуальная блиц-игра «Лига эрудитов» на знание Кавказа, в ходе которой можно будет выиграть памятные подарки и прогулочные билеты от курорта Архыз. Гостей также ждет айран-бар и дегустация плова.

Праздник ко Дню туризма пройдет на центральной площади курорта, начало — в 11:00.