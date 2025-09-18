«Уральские авиалинии» неожиданно для пассажиров полностью сняли рейсы между Екатеринбургом и Геленджиком. Решение перевозчика создало проблему для туристов, которые сейчас находятся на Черноморском побережье и не знают, как вернуться домой.

Как выяснила редакция E1.RU, проблема носит массовый характер. Один из пассажиров сообщил, что получил уведомление об отмене рейса U6 415 из Геленджика на 24 сентября. Вместо этого клиентам перевозчика предложили альтернативный вылет из Краснодара, однако без предоставления трансфера между городами.

«Добирайтесь до аэропорта самостоятельно, в помощи авиакомпания отказала», – цитирует издание туриста.

Другой екатеринбуржец столкнулся с аналогичной проблемой. Его рейс, запланированный на 20 сентября, также был перенесен в Краснодар без решения логистических вопросов.

В официальном комментарии пресс-служба перевозчика подтвердила, что приняла решение об отмене рейсов не только из Екатеринбурга, но и из Москвы в аэропорт Геленджика. Пассажирам предложено три варианта: перелет через Краснодар, полный возврат средств или вылет из других ближайших аэропортов. В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства.

На текущий момент Геленджик полностью исчез из расписания вылетов аэропорта Кольцово.