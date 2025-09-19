Как открытие аэропорта Краснодара повлияет на туризм в России

Возобновление работы международного аэропорта Краснодара кардинально изменит логистику туристических потоков на юге России. После открытия воздушного пространства первые регулярные рейсы уже начали выполнять авиакомпании — 17 сентября «Аэрофлот» запустил рейс из Москвы, а Azimuth открыл направление в Стамбул.

Аналитики ожидают, что наибольшее влияние почувствуют международные направления, поскольку Краснодар станет оптимальным пунктом вылета для жителей Краснодарского края, Ростова-на-Дону и соседних регионов.

По оценкам экспертов, до 90% пассажиров рейсов из Сочи в Турцию и Таиланд составляли жители других городов, которые были вынуждены пользоваться транзитными маршрутами через сочинский аэропорт. Теперь эти туристы получат возможность летать напрямую из Краснодара, что создаст естественную конкуренцию между аэропортами, хотя они и принадлежат одному холдингу. Сочинский хаб, обслуживающий 190 рейсов в сутки, может столкнуться с определенным оттоком пассажиров, особенно в период новогодних праздников.

К концу 2025 года краснодарский аэропорт планирует перевезти около 500 тысяч пассажиров, что скромнее докризисных показателей в 5 миллионов человек в 2021 году. Однако уже в летнем сезоне 2026 года ожидается активное развитие программы полетов, особенно в Турцию и другие популярные направления.

Дополнительным фактором конкуренции станет недавно открытый аэропорт в Сухуме, который также претендует на часть туристического потока южного региона.