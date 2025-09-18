В Госдуме хотят перезапустить программу туристического кешбэка

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов направил официальное обращение министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением о перезапуске программы туристического кешбэка.

В своем письме парламентарий акцентировал внимание на значительных достижениях предыдущего этапа программы, в рамках которой миллионы граждан смогли познакомиться с природными и культурными достопримечательностями различных регионов России.

Милонов подчеркнул исключительную популярность и доказанную эффективность механизма кешбэка, который не только стимулировал внутренний туризм, но и способствовал развитию инфраструктуры в субъектах Федерации.

Депутат предложил министерству провести всестороннюю оценку целесообразности возобновления программы с учетом современных экономических условий и потребностей туриндустрии.

В случае положительной реакции ведомства народный избранник выразил готовность лично участвовать в разработке необходимых законодательных и нормативных актов для реализации инициативы.

Это предложение поступает в период активного поиска мер поддержки внутреннего туризма и развития региональной экономической активности через стимулирование спроса на travel-услуги внутри страны.