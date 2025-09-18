Названы самые недорогие направления для новогодних каникул 2026 года

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг бюджетных маршрутов на новогодние праздники, которые в 2026 году продлятся с 31 декабря по 11 января. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, среди российских направлений лидирует Тамбов: перелёт туда-обратно обойдётся в 8,6 тыс. рублей, проживание в трёхзвёздочном отеле — около 6,6 тыс. рублей в сутки.

Чуть дороже — Ярославль (11 тыс. рублей за билет и 5,4 тыс. рублей за ночь) и Псков (11,7 тыс. + 4 тыс. рублей), рассказали эксперты.

Также, по данным рейтинга, в топ вошли Череповец, Калуга, Саранск, Петрозаводск.

Среди зарубежных направлений самым доступным стал Минск: перелёт обойдётся в 24 тыс. рублей, проживание — в 7 тыс. рублей в сутки, добавили в компании.

Далее — Астана (27,8 тыс. + 2,6 тыс. рублей) и Наманган в Узбекистане (28 тыс. + 10,2 тыс. рублей), выяснили в сервисе.

Ранее вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин рассказал, что Казань попала в топ туристических направлений у молодёжи.