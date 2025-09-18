Средний срок бронирования отелей в России вырос до 23 дней

Россияне стали заранее бронировать отели и покупать билеты, чтобы сэкономить на путешествиях. Средний срок бронирования отелей вырос до 23 дней, билетов - до 17,5 дней для путешествий внутри страны и до месяца-полутора при путешествии за рубеж. Об этом "РГ" рассказали представители туротрасли.

© Российская Газета

"В этом высоком сезоне (май-сентябрь) есть тенденция роста глубины бронирований через сервисы агрегаторов. По внутренним поездкам глубина бронирований увеличилась на 1 день - до 23 дней, по зарубежным - возросла на 3-4 дня и составляет 1-1,5 месяца", - рассказал "РГ" директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip также отмечают, что российские туристы перестали бояться планировать свои путешествия: в 2025 году авиабилеты покупают в среднем за 17,5 дня до вылета, тогда как в прошлом году - за 15,3 дня, а в 2023-м - за 15 дней. Отели же начали бронировать почти за месяц: в среднем заказ размещают за 22,8 дня до заселения (в 2024-м - за 19,4 дня, в 2023-м - за 15,5 дня).

"Среди российских городов максимально заранее бронируют жилье в Калининградской области: средний срок отельного заказа в Светлогорске - за 35 дней до заселения, а в Зеленоградске - за 32 дня. Также путешественники за 31 день выбирают гостиницу в Кисловодске. В десятку городов с самой большой глубиной бронирования также вошли Ейск (за 29 дней) и Петропавловск-Камчатский (за 28 дней). За 27 дней оформляют отельные заказы в Горно-Алтайске и Кабардинке, за 26 дней - в Сортавале, Манжероке и Южно-Сахалинске", - рассказали в сервисе.

Из заграничных направлений россияне максимально заранее планируют каникулы на Мальдивах: в среднем отели на островах бронируют за 53 дня до заселения, отметили в компании.

"Почти такой же срок, или 50 дней, закладывают для организации поездки в Японию. Длительной подготовки требует также путешествие в Канаду (гостиницу выбирают за 46 дней), Австралию (45 дней) и Португалию (43 дня). За 42 дня до поездки россияне выбирают отели во Франции и Венгрии, а за 41 день - в Италии, Сингапуре и Испании", - рассказали в пресс-службе сервиса.

Александр Брагин уверен, что рост глубины бронирований связан с желанием россиян сэкономить.

"Как правило, чем раньше выбираешь отель - тем более приятная цена, плюс на некоторых направлениях могут действовать скидки раннего бронирования. А если это поездка за границу, то часть путешественников стремится зафиксировать цену по более выгодному курсу. Кроме того, если смотреть отель заранее, больше выбор", - рассказал Брагин.

Более того, по данным OneTwoTrip, туристы активно начали планировать поездки на 2026 год, 39% заказов приходится на объекты размещения в России. В топе среди внутренних направлений Санкт-Петербург (23,2% от всех отельных заказов по России), Москва (14,4%), Эстосадок (11,9%), Адлер (7,1%) и Сочи (3,8%). За границей спросом пользуются отели в Таиланде (27,1% от всех бронирований за рубежом), Вьетнам (5,7%), Франция (5,5%), Италия (5,4%) и Турция (4,9%).

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев подтвердил, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению сроков планирования поездок. Рост периода заблаговременного бронирования обусловлен несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, говорит эксперт, это экономическая целесообразность.

"В условиях роста цен на туристические услуги путешественники стремятся зафиксировать стоимость заранее, чтобы избежать дополнительных расходов. Заблаговременное бронирование позволяет сэкономить от 10% до 40% бюджета поездки, особенно на международных направлениях", - отметил он.

Во-вторых, речь идет об изменении потребительского поведения, ведь современные туристы стали более осознанно подходить к организации отдыха, добавил Гареев. В-третьих, по его словам, искусственный интеллект и цифровые платформы упрощают процесс планирования, позволяя туристам заранее моделировать поездки, оценивать риски и оптимизировать маршруты.

"Сервисы на базе ИИ анализируют предпочтения пользователей и предлагают решения за месяцы до даты путешествия, что стимулирует раннее бронирование", - говорит эксперт, отмечая, что не последнее значение оказали и колебания валютных курсов, инфляция и ограничения авиасообщения, которые вынуждают путешественников страховать риски, фиксируя условия поездки заранее.