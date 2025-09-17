В АТОР рассказали о будущем турпотока на юг России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что рост турпотока на юг страны в связи с возобновлением работы аэропорта Краснодара может составить 10—15%.

«При условии, что краснодарский аэропорт выйдет на полную мощность, а напомню, что в 2019-м году кубанская авиагавань приняла два миллиона туристов, и расширится география полётов», — сказал он в беседе с RG.RU.

Как напомнил Ромашкин, пока аэропорт работает в ограниченном режиме.

В пресс-службе Российского союза индустрии рассказали 360.ru, что бронирования авиабилетов и отелей в Краснодаре выросли в три — четыре раза на фоне новостей об открытии аэропорта.

Ранее в аэропорту Краснодара приземлился первый за три с половиной года самолёт. Борт из Москвы встречали водяной аркой, а прибывших пассажиров приветствовал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Время полёта составило около трёх с половиной часов.