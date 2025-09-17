Элитные апартаменты в Калининграде превратили в «ночлежку» для туристов

В Калининграде разгорелся скандал из-за туристов – владельцы элитной недвижимости недовольны, что их ЖК в исторической части в районе Рыбной деревни превратили в проходной двор. Всему виной предприимчивые соседи, которые сдают жилплощадь посуточно туристам. Дело вначале дошло до прокуратуры, а теперь и до суда.

Речь о жилом комплексе «Рыбная деревня – 2», где высокий спрос на туристическое жилье и столь же высокая стоимость квадратного метра. Этим воспользовались некоторые предприимчивые калининградцы.

«Наши соседи превратили комнаты в студии со своими санузлами и кухонными зонами. В одной квартире получается до пяти номеров. Собственники провели перепланировки, узаконили их. Но это возможно лишь для личного использования, но никак не для коммерческого. Наш элитный дом стал какой-то ночлежкой», – рассказал изданию «Клопс.Ru» один из жильцов.

Собственники апартаментов написали жалобу в прокуратуру, которая от их имени обратилась в суд. Заседание назначено на 28 октября.

Трудно сказать, какое решение примет суд, но ситуация, по словам юристов, может повернуться как в одну, так и в другую сторону. Оказывать гостиничные услуги в квартирах нельзя, о чем говорит п. 3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ. А то, что эти услуги оказываются, можно доказать информацией из рекламных объявлений о сдаче жилья посуточно. Если там, например, есть сведения о том, что осуществляется уборка помещения, предоставляется питание и так далее. Но не только. Конституционный суд в 2023 году указал признаки оказания гостиничных услуг в жилых помещениях. Например, если в помещении «приняты меры по такому оборудованию (оснащению), которое позволяет сдавать его значительно большему числу граждан, чем при обычном проживании, либо помещение регулярно предоставляется такому числу граждан», то это уже гостиничное жилье, напоминает руководитель юридического отдела компании «Байбородин и партнеры» Вадим Погорелов.

Однако согласно п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ, «собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц». То есть сдавать квартиру можно, в том числе и посуточно, правда если не нарушаются права соседей – например, по уровню шума, требованиям пожарной безопасности и так далее. «Есть судебные решения, которые говорят, что если при сдаче посуточно в многоквартирном доме соблюдаются все требования законодательства в том числе по перепланировке, по тишине, чистоте и так далее, то нарушений нет», - отметила отельер, сооснователь «Международной профессиональной академии туризма» mpat.online Алена Енова.

В любом случае последнее слово должен сказать суд. Есть прецеденты, когда жильцам удавалось выигрывать похожие процессы. Дело может стать резонансным и повлиять на последующую юридическую практику. Причем не только в Калининграде, но и в куда более крупных городах – в Москве и Санкт-Петербурге, где рынок посуточной аренды жилья очень развит.

Кстати, на прошлой неделе Правительство России не поддержало внесенный еще весной в Госдуму законопроект, предлагающий обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду. В отзыве кабмина указано, что инициатива не соответствует действующему законодательству РФ и существенно ограничивает права собственников жилых помещений на владение, пользование и распоряжение своей собственностью.

«Нам видится, что в этом вопросе необходим баланс. Скажем, для сдачи квартиры в долгосрочную аренду согласие жильцов, на наш взгляд, избыточно. Для посуточной же сдачи в жилом доме (если речь идет не об апартаментах, изначально являющихся коммерческими помещениями) такое согласие, по мнению ряда юристов, представляется необходимым», – прокомментировал руководитель компании «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин.

