Петергоф – одно из самых популярных направлений для однодневной поездки из Петербурга. Но если подойти к планированию с умом, можно избежать толп, сэкономить деньги и при этом увидеть все самое важное.

Оптимально отправляться рано утром или под закрытие, в это время меньше людей, а впечатлений больше. Билеты лучше покупать заранее онлайн. Удобнее всего добираться на электричке, а возвращаться в город уже на метеоре.

Обязательно берите с собой воду и перекус: цены внутри высокие. Для тех, кто не готов к длительным прогулкам, подойдет экскурсия на автокаре. Идеально приезжать в солнечный день – пейзажи в такую погоду особенно впечатляют. А если главная цель прогулка по парку, без фонтанов, приезжайте вне сезона: с сентября по апрель вход свободный и почти нет туристов.

Подробнее о том, как спланировать поездку в Петергоф, рассказал в своем видео блогер @kirsanov_trip.