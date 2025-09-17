Российские путешественники назвали любимые форматы активного отдыха — пешие походы и автокемпинг. Об этом говорится в исследовании компании Tiburon Research, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным специалистов, пешие походы выбрали 87 процента респондентов, а 57 процентов отдали предпочтение автокемпингу. 36 процентов опрошенных высказались за велопоходы, 33 процента — за зимние виды отдыха, 31 процент — за сплавы по рекам, катание на сапах.

«Байкал — самое желаемое и привлекательное направление в пределах России. Заняться активным отдыхом здесь хотели бы 61 процент россиян, что значимо больше, чем по всем остальным направлениям», — отметили исследователи.

Следом по популярности идут Алтай (50 процентов), Карелия (43 процента) и Кавказ (38 процентов). Высокий интерес также вызывают Камчатка, Урал и Приморский край.

«Близость к природе, единение с ней — главное, за что люди ценят походы (53 процента). Это самый популярный и заметный мотив, сильно опережающий остальные. Кроме этого, респонденты отмечают свежий воздух (17 процентов), физическую активность (8 процентов), красивые виды (8 процентов) и чувство свободы (6 процентов), но существенно реже», — указано в материале.

Ранее в сентябре сообщалось, что летний отпуск стал для россиян еще дороже. Так, по информации специалистов сервиса «Купибилет», средний бюджет россиян на отпуск летом достиг 200 тысяч рублей.