Новый круглогодичный курорт может появиться в Москве

В районе Мневниковской поймы в Москве может появиться круглогодичный курорт с гостиницей и бассейном. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Или Или — Сравнение обзоры новостроек».

Мневниковская пойма — искусственный остров на западе столицы, на котором расположены станции метро «Терехово» и «Мневники». На территории парка, согласно предварительной схеме, будут работать открытые бассейны, футбольная школа, спа центр, магазины и рестораны.

Официальной информацией о плане строительства комплекса не поступало. По данным источника Telegram-канала, стройкой может заняться холдинг «Регионы», который создал пляжный клуб Dream Beach Club в парке «Остров Мечты» на юге столицы.

Ранее синоптики предрекали, что столицу в будущем ждет характерный для курортов климат. По словам кандидата сельскохозяйственных наук Михаила Яшина, к 2050 году лето в Москве станет похожим на черноморское.