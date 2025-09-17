Слово из трех букв мешает гостевым домам пройти аккредитацию

Владельцы гостевых домов могут не успеть пройти самооценку и попасть в федеральный реестр до нового года из-за чрезмерных, по мнению собеседников редакции, требований. В частности, это относится к документам, где прописывается вид разрешенного использования жилого дома, который претендует на то, чтобы стать гостевым.

«Там должно стоять однозначно – “для индивидуального жилищного строительства”. И если нет предлога “для”, будут проблемы. А у кого-то в документах написано просто “жилищное строительство”, у других – “эксплуатация жилого дома”, у третьих – “индивидуальный жилой дом”. По смыслу это одно и то же, Росаккредитация же требует единый вариант, все остальное не подходит», – поделился с TourDom.ru руководитель калининградского турагентства «Анюта», отельер Алтынбек Кожахметов.

Он добавил, что «чиновники всех гонят в МФЦ переделывать документы», однако есть риск, что процесс может затянуться: «Вид разрешенного использования быстро не переделывается в принципе. Раньше на это уходило полгода, сейчас нас уверяют, что процесс будет ускорен до двух недель, но мне не верится».

По мнению основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, требования к указанию вида разрешенного использования связаны с синхронизацией реестров – необходимо точное соответствие установленной форме из утвержденного списка.

«Такая проблема часто встречается при регистрации в единых цифровых сервисах, когда из-за неточного или неверного указания даже одной буквы система не пропускает заявление», – отметил юрист, добавив, что в региональных администрациях очень вольно и на свое усмотрение указывали виды использования земли, со множеством разных вариантов, отличных от установленных законом. Отсюда и сегодняшние проблемы.

Напомним, эксперимент по легализации гостевых домов начался 1 сентября в 18 регионах России – на Алтае, в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, Ленинградской и Калининградской областях и так далее. До Нового года владельцы объектов размещения должны пройти самооценку и попасть в реестр Росаккредитации. Однако, по мнению экспертов, уложиться в сроки будет проблематично. «Вероятность, что все успеют к 1 января, на мой взгляд, очень низкая, учитывая объективные юридические сложности и низкую информированность владельцев гостевых домов», – прокомментировал Георгий Мохов. Кроме того, не во всех регионах приняты соответствующие региональные законы, а без них эксперимент по гостевым домам начаться не может.

Ранее мы написали, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, которое определяет параметры гостевых домов – для того, чтобы эти объекты размещения могли участвовать в эксперименте по легализации.