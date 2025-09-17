Сколько зарабатывают турагенты

Тему зарплат в турагентствах активно обсуждают в тг-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0».

Поводом послужило недавнее объявление о вакансии в Москве: менеджеров с опытом работы приглашают на условиях гарантированного оклада – 40 тыс. руб. в месяц «на руки» плюс 20% от агентской комиссии «по вылетевшим на отдых» туристам. Некоторые участники дискуссии комментируют предложение с сарказмом:

«Уж лучше устроиться продавцом-кассиром в “Пятерочку”».

Обращают внимание, что в первое время рассчитывать придется только на фиксированный оклад, ведь проценты выплатят только по факту вылета клиентов в туры – при ранних бронированиях, например, ждать придется долго. А зарплаты 40 тыс. руб. в столице едва хватит на самое необходимое:

«Единый проездной на месяц – 3–4 тыс. руб., еще столько же – кофе попить в офисе, потому что на полноценные обеды в 15–16 рабочих смен денег уже не останется».

Некоторые взялись за подсчеты, на какую сумму нужно продавать туров, чтобы за счет процентов от реализации выйти на «приличный» для Москвы доход в 150 тыс. руб. в месяц. При средней агентской комиссии туроператоров получилось порядка 7 млн руб. Как рассказали порталу «ТурДом» в одной из крупных сетей турагентств, хорошим показателем для менеджера считаются месячные продажи на 4–5 млн руб. В этом случае доход с учетом оклада 40 тыс. руб. составит 100–115 тыс. руб. Заработки от 150 тыс. руб. – у специалистов с большим опытом, талантом «продажника» и наработанной клиентурой. А вот для новичков – выйти в первые год-два хотя бы на 2 млн руб. реализации в месяц уже удача. Доход (оклад плюс проценты) составит примерно 70 тыс. руб. Только вот у получающих даже такие относительно скромные деньги вряд есть основания завидовать продавцам-кассирам из магазинов. Конечно, в вакансиях той же «Пятерочки» в столице встречаются предложения и до 100 тыс. руб., однако по факту выясняется, что это максимальная сумма с учетом всех возможных премий и надбавок, а по факту реальный средний заработок редко превышает 50–70 тыс. руб.

Добавим, что работа в туризме исключительно ради денег – сомнительный путь к успеху и карьерному росту. Высоких доходов, как правило, добиваются со временем те, для кого эта профессия – призвание, а не рутина.