Безвиз для туристов: Приморье и Китай обсуждают новые коридоры

Делегация из китайской провинции Цзилинь посетила с дружественным визитом Приморский край для укрепления двусторонних культурных и туристических связей. В рамках визита прошли переговоры с местными властями и мероприятия в рамках «Дней культуры провинции Цзилинь».

© Соцсети

«Наши туристические компании с нетерпением хотят услышать о достопримечательностях, которые есть в вашей провинции, и о тех турах, которые вы готовы предоставить», – отметил первый заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Приморского края Алексей Старичков.

Со стороны Приморья было анонсировано масштабное развитие курортной инфраструктуры, направленное в том числе и на прием китайских гостей. Министр туризма края Наталья Набойченко сообщила о реконструкции дорог в хасанском направлении, а также о скором открытии крупного круглогодичного морского курорта в Зарубино, который будет включать в себя аквапарк, термальные источники и арену для мероприятий.

Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасности туристов и популяризации трансграничных автопробегов. Наталья Набойченко подчеркнула важность обмена ознакомительными и блогер-турами для сближения двух стран.

Китайскую делегацию представил заместитель директора департамента культуры и туризма провинции Цзилинь Сунь Лицзюнь. Он заверил, что китайская сторона активно работает над созданием благоприятных условий для российских туристов и развитием удобных воздушных и морских коридоров, упрощающих пересечение границы.

По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем развитии совместных туристических маршрутов. В рамках программы пребывания китайская делегация также посетит ВДЦ «Океан» и Владивостокский государственный университет для обсуждения молодежных обменов и образовательных программ.