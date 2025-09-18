Эксперты выяснили, почему россияне ездят в отпуск в одиночестве

Чаще всего россияне отправляются в путешествия в одиночестве, чтобы восстановить силы и узнать что-то новое. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-опросов "Анкетолог" (текст есть у ТАСС).

© РИА Новости

«Чаще всего в соло-путешествия едут с целью восстановить силы (56%), узнать что-то новое (54%), а также укрепить здоровье (31%). В отличие от совместных поездок такой вид отдыха позволяет не подстраиваться под других (59%), побыть наедине с собой (50%) и отдохнуть от рутинных задач (40%). Это дает ощущение свободы и независимости (65%), обновления (53%), азарт приключений (45%) и вдохновение (39%)», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, треть опрошенных (29%) регулярно испытывают трудности с поиском партнера для поездки, для 28% - это скорее редкость, 43% никогда не сталкивались с этим. Пятая часть (21%) хотя бы раз отказывались от путешествия из-за того, что не нашли попутчика. При этом абсолютное большинство (93%) готовы ехать, даже если не найдут компанию.

Большинство - 88% респондентов, которые путешествовали в одиночестве, хотели бы повторить этот опыт. 92% из тех, кто путешествует один, нравится такой формат поездок. 86% сделали такой выбор осознанно, а не под влиянием обстоятельств. Основные сложности в таких поездках связывают с повышенными расходами (42%), проблемами с безопасностью (22%) и страхом новых обстоятельств (19%).

«Для минимизации рисков 40% едут только в безопасные локации, 27% бронируют через проверенные сервисы, 23% изучают отзывы туристов. Женщины чаще выбирают хорошо освещенные улицы и не выходят гулять ночью (43%), сообщают о своих передвижениях близким (34%), а также неприметно одеваются, чтобы не привлекать внимания (25%)», — сообщили эксперты.

Исследование проводилось с 27 по 31 августа 2025 года, в нем приняли участие 1 850 совершеннолетних россиян.